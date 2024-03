Sobe para três número de óbitos de chikungunya sob investigação em Sete Lagoas

Em novo boletim emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Sete Lagoas tem mais um óbito por chikungunya em investigação - o município conta conta com 5 mil casos da doença e 3,6 mil casos de dengue. Os dados são de quarta-feira (7).

Foto ilustrativa / reprodução: internet

Dengue

Foram computados, segundo a pasta estadual de Saúde, 3.625 casos confirmados e 3.921 prováveis da doença. Em todo o estado, são 167 mil notificações, com 463 mil em suspeita. 54 pessoas faleceram, e 290 óbitos estão a ser investigados

Chikungunya

Subiu para três o número de óbitos suspeitos pela doença em Sete Lagoas, de acordo com o Boletim Epidemiológico. Com 5.740 casos confirmados e 6.070 em investigação, a cidade permanece como uma das mais afetadas pelo surto, com quatro óbitos confirmados.

Em Minas Gerais, são 29 mil casos confirmados - o número de óbitos chegou a 10. Ao menos 27 mortes por chikungunya estão a ser apurados.

Filipe Felizardo