Sexta-feira de chuvas isoladas em Sete Lagoas: confira previsão do tempo

O sol apareceu, mas não é por muito tempo: Sete Lagoas terá chuva em boa parte do dia, de forma isolada. Confira na previsão do tempo.

Foto: Túlio Thales

A sexta-feira (8) amanheceu com sol, mas no avançar das horas as nuvens aparecerão. As precipitações poderão vir de maneira isolada, com trovoadas neste período e na parte da tarde. À noite, mais chuva.

A mínima registrada foi de 20ºC e a máxima será de 30ºC.

No final de semana o tempo será parecido como na sexta: sol com muito calor e chuvas isoladas pela cidade. No domingo (10), a temperatura máxima será de 29ºC.

Da redação