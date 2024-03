Passando a Limpo: Samira Melo fala sobre empreendedorismo e atuação feminina em diferentes contextos sociais

O programa Passando a Limpo, feito em parceria pelo SeteLagoas.com.br e a Rádio Eldorado, recebeu nesta sexta 08 de março, Dia Internacional das Mulheres, a analista do Sebrae Samira Melo. Na pauta, questões sobre empreendedorismo, marketing e a atuação das mulheres não só no meio empresarial mas em variados setores da sociedade e da vida privada.

Álvaro Vilaça, Samira Melo e Wagner Oliveira. Foto: Alan Junio.

Graduada em Administração pela UFMG e com MBA em Gestão de Negócios e Tecnologia para Negócios pela PUC-RS, Samira possui uma vasta experiência profissional. Desde 2012, ela vem contribuindo para o Sebrae Minas em diversas áreas, destacando-se em empreendedorismo, gestão de projetos e inovação.

Ela começa esclarecendo que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que surgiu para promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

O Sebrae realiza várias ações como parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação, estímulo ao associativismo, incentivo a educação empreendedora na educação formal, feiras e rodadas de negócios.

Samira Melo pontuou as dificuldades enfrentadas por empresas recém abertas e Micro Empreendedores Individuais (MEI). Elas passam desde as dúvidas mais básicas até questões de posicionamento no mercado, precificação, publicidade e obrigações fiscais como pagamento de impostos e declarações de imposto de renda.

Uma dúvida muito comum do público em geral é se os serviços do Sebrae são gratuitos. Samira Melo explica que os atendimentos físicos nos polos da entidade voltados à orientação, acesso ao site e grande parte dos conteúdos digitais produzidos pelo SEBRAE são gratuitos. E mesmo aqueles que não o são, ainda recebem subsídios para chegar a um preço mais baixo para os interessados.

Contextualizando com a posse da nova presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas ocorrida ontem (07/03), a empresária Valéria Reis, Samira Melo e os apresentadores destacaram a crescente ampliação dos espaços - no empresariado e outros setores sociais - e a presença feminina neles.

O programa também debateu a intensa rotina que grande parte das mulheres enfrenta. Maternidade, trabalho, família e tarefas domésticas acabam demandando uma dedicação desproprocional das mulheres se não houver colaboração entre pares e casais.

Samira Melo aproveita também para divulgar os canais de atendimento do Sebrae: telefones 0800 570 0800 (geral) ou 3773 5757 (Sete Lagoas) e o endereço fica na Praça Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura), nº 170, 7o Andar do edifício do Sicoob Credisete no Centro de Sete Lagoas.

Reveja o programa na íntegra:

Da Redação, Vinícius Oliveira