5ª Cia. Ind. de Bombeiros Militar de Sete Lagoas concluiu treinamento profissional básico

A 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais concluiu com sucesso o Treinamento Profissional Básico 2024 (TPB 2024), capacitando 75 de seus militares para lidar com uma variedade de situações de emergência. O treinamento, que ocorreu entre 5 de fevereiro e 8 de março, foi realizado na sede da companhia em Sete Lagoas e no 2º Pelotão em Curvelo.

Realizado entre 05 de fevereiro e 08 de março, o TPB 2024 se destacou pelo método de recolhimento de tropa, proporcionando imersão completa no aprimoramento das habilidades e conhecimentos dos bombeiros. Durante uma semana de treinamento, divididos em turmas, os participantes foram instruídos em diversas áreas essenciais à sua atuação:

Combate a Incêndio Urbano: Técnicas avançadas de combate a incêndios foram demonstradas e aplicadas na prática, garantindo a eficiência e a segurança das operações em situações críticas.

Salvamento Aquático e Mergulho Livre: A ambientação em salvamento aquático e mergulho livre tornou os bombeiros aptos a enfrentar desafios em ambientes aquáticos, proporcionando preparo adequado em situações de emergência.

Proteção e Defesa Civil: O treinamento incluiu ações de proteção e defesa civil, preparando os militares para atuarem de maneira eficaz em ações de Gestão dos Riscos e de Desastres e situações de anormalidade, visando o aumento da resiliência e proteção aos Sistemas Econômicos Locais.

Segurança Contra Incêndio e Pânico: Os militares foram atualizados quanto às novas legislações vigentes e quanto aos trâmites para regularização de edificações comerciais e espaços destinados ao uso coletivo e empresas, atuando com foco na Segurança Contra Incêndio e Pânico das edificações e eventos com público.

Tiro Prático: Técnicas básicas de tiro prático foram ensinadas, fortalecendo as habilidades de manuseio de armas de forma segura e eficiente para as atividades de segurança interna e prontidão.

Teste de Aptidão Física (TAF): O TAF, composto pelas modalidades de natação, abdominal, corrida, barra fixa e shuttle-run, testou a resistência física e a aptidão dos participantes, garantindo que estejam preparados para os desafios exigentes da profissão Bombeiro Militar.

Uma inovação do TPB 2024 foi a realização de treinamentos em lagoa, visando aprimorar as técnicas e preparar a tropa para situações de afogamento em lagoas e represas, que, infelizmente, têm ocorrido com frequência na região atendida pela Unidade.

O TPB 2024 enfatizou tanto aspectos teóricos quanto práticos, com o objetivo de assegurar o vigor físico e a destreza da tropa, garantir a correta execução das técnicas e emprego dos equipamentos, aprimorar a ação de comando, a administração e o cumprimento de ordens, além de padronizar procedimentos e metodologias.

