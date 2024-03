Fazenda em Lagoa Santa é ocupada pelo MST na madrugada desta sexta (8)

Cerca de 500 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam na madrugada desta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, uma fazenda improdutiva em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas do MST, que tem como lema "Lutaremos por nossos corpos e territórios. Nenhuma a menos".

Foto: Divulgação

As mulheres sem terra reivindicam a desapropriação da área para fins de reforma agrária, alegando que a propriedade está abandonada e não cumpre sua função social. Maria Eni, da direção estadual do MST em Minas Gerais, explica que a ocupação é um ato político em resposta à lentidão do governo em assentar as famílias acampadas no estado.

"Estamos aqui hoje, neste 8 de Março, em luta por nossos direitos e pela reforma agrária. Mais de 5.000 famílias vivem em acampamentos precários em Minas Gerais, esperando há anos por um assentamento definitivo. Famílias como as do Acampamento Terra Prometida, em Felisburgo, onde ocorreu o massacre em 2004, e as do Vale do Rio Doce, impactadas pela tragédia da Samarco", afirma Maria Eni.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 6h da manhã por um homem que se identificou como sobrinho do proprietário da fazenda. Ele relatou ter sido informado da invasão e disse estar com medo. A PM acompanha a situação no local.

Até o momento, não há informações sobre confrontos ou prisões.

Da redação

Fonte: O Tempo