Valéria Reis é a nova presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas

Aconteceu na noite de quinta-feira (07/03) a solenidade de eleição e posse da nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas (ACI). Assume a presidência para mandato de dois anos a empresária Valéria Reis. A chapa única encabeçada por ela foi eleita por aclamação na assembleia realizada durante a solenidade.

Valéria Reis, nova presidente da ACI Sete Lagoas, valorizou o trabalho construído pelas gestões passadas e agradeceu a confiança depositada em seu nome. Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br.

Valéria Reis é empresária na Esquimó Ar Condicionado em Sete Lagoas, presidente do Helenas - Núcleo da Mulher Empreendedora de Sete Lagoas e diretora na Federaminas Mulher. Ela é a segunda mulher na história da ACI a se tornar presidente, cargo que já foi ocupado pela Sra. Maria Auxiliadora.

Em seu discurso de posse, Valéria Reis agradeceu a presença de familiares, amigos, associados e ex-presidentes das ACI.

"Inicio agora uma das maiores honras já conferidas a mim, ser presidente da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, entidade que a 88 anos contribui de maneira positiva e sistemática para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade", declarou a empresária.

Ela também destacou o número de pessoas envolvidas com as ações da ACI:

"O associativismo empresarial fortalece as empresas e dinamiza as cidades. Nossa entidade hoje conta com mais de 500 associados. É uma rede colaborativa de mais de 7000 pessoas compondo esses interesses. Portanto, com tantas empresas e pessoas, somos capazes de realizar grandes transformações em nosso ambiente empresarial".

Valéria Reis assume o cargo antes ocupado por José Roberto da Silva, empresário responsável pela Sete Lagos Transportes. José Roberto estava na presidência desde 2020 e na nova composição da diretoria será um dos vice-presidentes.

José Roberto fez questão de agradecer o apoio que recebeu nesses anos, tanto de sua família quanto dos colegas de Associação:

"Eu digo que nós podemos enfrentar qualquer desafio se tivermos ao nosso lado pessoas que nos amam, que nos apoiam. Assim nós realmente estamos mais fortes. E aqui na ACI, ao lado de tantos diretores que me apoiaram, eu estava sendo ombreado entre os gigantes".

O empresário declarou acreditar no poder do associativismo de promover o desenvolvimento, mas também de estimular a colaboração entre as pessoas, sendo que foi isso o que o motivou desde sua entrada na ACI:

"Nosso sucesso é proporcional ao número de pessoas que nós ajudamos. Esse é o sucesso real da vida. O sucesso na vida não é o que você conquistou de bens materiais, a sua conta bancária ou seu patrimônio. O sucesso na vida é o que que você fez pelas pessoas que você estava influenciando".

Izabel Mendes, presidente da Feraminas Mulher (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais), também esteve presente na solenidade e parabenizou José Roberto pelo mandato, além de deixar uma mensagem à nova diretoria à luz do Dia Internacional da Mulher:

"Eu deixo à Valéria Reis meu carinho e respeito absolutos. Uma frase que me acompanha a muito tempo é que não devemos disputar espaço, a gente deve ampliar os espaços. E quando chegarmos lá, como é o caso do José Roberto e da Valéria, devemos fazer caber mais gente e isso vocês fazem com maestria".

Sobre a ACI

Em 8 de janeiro de 1936 um grupo de 48 empresários de Sete Lagoas lançou a ideia da criação de uma Associação Comercial que tivesse como objetivo o fortalecimento do comércio e da indústria da cidade por meio da defesa dos interesses e reivindicações de seus associados.

Onze dias depois, no dia 19 de janeiro de 1936, no antigo Cine Meridiano, acontecia a Assembleia Geral de Instalação da Associação Comercial de Sete Lagoas. A missão era clara: prestar serviços aos associados, fomentar o desenvolvimento socioeconômico da cidade e promover discussões sobre temas importantes para a comunidade de Sete Lagoas e região.

Ao longo dos últimos 80 anos, a ACI marcou sua presença na sociedade setelagoana, apoiando inúmeras causas comunitárias e projetos de cunho social, educacional e econômico, buscando sempre os melhores resultados para o empresariado e mais qualidade de vida para a população. [extraído de Site oficial ACI]

Da Redação, Vinícius Oliveira