Prefeitura de Sete Lagoas e associação comunitária homenageiam mulheres no Cidade de Deus

A Prefeitura de Sete Lagoas promoveu uma semana especial dedicada às mulheres e, neste 8 de março, quando é celebrado o dia internacional de todas elas não poderia ser diferente. Logo no início da manhã, em parceria com a Associação Comunitária do Cidade de Deus, um evento reuniu a comunidade do bairro para celebrar esta significativa data. O prefeito Duílio de Castro, o secretário Dr. Edmundo Diniz, a deputada estadual Marli Ribeiro e o vereador João Evangelista prestigiaram a programação.

Foto: Ascom PMSL/Divulgação

O evento foi realizado em frente a sede da associação, na rua Alice Campos Maciel, em um clima de muita união. Apresentações, sorteio de brindes e homenagens fizeram parte da programação. O apoio da Prefeitura foi por meio da recém-criada Secretaria Municipal da Mulher. “Este ano esta sendo diferente, uma celebração cheia de motivos para comemorar a força da mulher da sociedade. Criamos a secretaria para defender os direitos da mulheres e vamos inaugurar, em breve, a casa de acolhimento que será um importante reforço para este trabalho. Parabéns todas as mulheres do Cidade de Deus e toda Sete Lagoas”, comentou Duílio de Castro.

No Cidade de Deus a mulheres receberam as homenagens simbolizando a valorização, inclusão e empoderamento. No entanto, o 8 de março ainda será marcado por uma programação inesquecível. Será inaugurada, às 16 horas, a nova, moderna e confortável sede da Secretaria Municipal da Mulher e o programa “Mexa-se Pela Vida” terá seu lançamento oficial com uma grande festa no Parque Náutico da Boa Vista a partir das 19 horas.

Da Redação com Ascom - PMSL