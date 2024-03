Vai curtir o fim de semana em Sete Lagoas? Veja a previsão do tempo!

A previsão do tempo para este fim de semana em Sete Lagoas, aponta para um padrão típico de verão. O sábado começará com sol, porém ao longo do dia, espera-se um aumento de nuvens, com uma alta probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, alcançando até 90%. As temperaturas variarão entre 21°C de mínima e 32°C de máxima, com umidade máxima de 90% e mínima de 50%.

PFoto: Maria Eduarda/ SeteLagoas.com.br

Durante a manhã de sábado, prevê-se muitas nuvens, com ventos fracos soprando predominantemente do leste-sudeste. Na tarde e noite, as nuvens continuarão presentes, acompanhadas de pancadas de chuva e trovoadas, com direção do vento variando entre noroeste-oeste e leste-sudeste.

No domingo, a previsão é semelhante, com temperaturas levemente mais altas, variando entre 22°C e 31°C. A umidade permanecerá alta, entre 90% e 50%. Durante a manhã, esperam-se muitas nuvens, com ventos fracos soprando do noroeste-nordeste. À tarde, o céu estará encoberto, com possibilidade de chuvisco, e à noite, espera-se que permaneça encoberto, com ventos fracos soprando do sudeste-sudoeste.

Da redação