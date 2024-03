Motociclista fica ferido após colisão com carreta na MG-424 em Pedro Leopoldo

Na manhã de sexta-feira (08), um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na MG-424, em Pedro Leopoldo, deixou um motociclista ferido. A colisão aconteceu no km 20 da rodovia, sentido Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Segundo o condutor da carreta, ele visualizou a motocicleta realizando uma ultrapassagem pela faixa da esquerda quando o motociclista possivelmente passou por cima de algum objeto, perdeu o controle do veículo e caiu sob a carreta. O condutor da carreta parou imediatamente para prestar socorro.

O motociclista, que estava usando equipamento de proteção adequado, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto atendimento do Hospital Municipal de Pedro Leopoldo com dores no braço. Apesar da queda, ele não apresentava lesões graves.

A motocicleta ficou danificada na lateral, enquanto a carreta não teve danos visíveis. O trânsito na rodovia foi liberado após a remoção dos veículos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local para registrar a ocorrência e investigar as causas do acidente.

Da redação