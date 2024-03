Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta segunda (11)

A previsão do tempo para esta segunda-feira em Sete Lagoas indica sol acompanhado de muitas nuvens, com a possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. As temperaturas devem variar entre 19°C, como mínima, e 31°C, como máxima. Espera-se uma precipitação de aproximadamente 8mm, com 90% de probabilidade. O vento soprará do leste-sudeste a uma velocidade de 8km/h, enquanto a umidade do ar oscilará entre 56% e 96%.

Foto: Maria Eduarda Alves/ SeteLagoas.com.br

Pela manhã, prevê-se um cenário de muitas nuvens com chuva isolada, com ventos fracos soprando do sudeste-sul. Durante a tarde e à noite, as condições permanecerão semelhantes, com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, e ventos fracos provenientes do leste-sudeste.

A previsão para os próximos dias em Sete Lagoas é a seguinte:

Terça-feira (12): Temperaturas variando entre 19°C e 31°C, com 80% de probabilidade de chuva.

Quarta-feira (13): Temperaturas variando entre 18°C e 32°C, com 60% de probabilidade de chuva.

Quinta-feira (14): Temperaturas variando entre 19°C e 32°C, com 60% de probabilidade de chuva.

Sexta-feira (15): Temperaturas variando entre 21°C e 30°C, com 90% de probabilidade de chuva.

