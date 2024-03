Disciplina positiva é tema de capacitação para professores e comunidade escolar de Sete Lagoas

Teve início este mês em Sete Lagoas o projeto Educando com Gentileza e Firmeza: Prevenção à Violência na Comunidade Escolar, iniciativa das secretarias municipais de Educação e de Assistência Social, em parceria com a Cimento Nacional, com o objetivo de capacitar os profissionais da rede municipal de educação e a comunidade frente aos elevados índices de violência no ambiente escolar. Esses índices são apurados pelas ocorrências mais recentes em algumas escolas, fato que reforça a necessidade de abordagem do assunto.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

A disciplina positiva será a metodologia utilizada para a capacitação, uma vez que trabalha pilares importantes na resolução de conflitos. Serão contempladas quatro escolas da rede municipal de ensino de Sete Lagoas: E.M. Dr. Márcio Paulino; E. M. Aurete Pontes Fonseca; E. M. Francisca Ferreira de Avelar e CEIM Dr. Juvenal Machado de Barros. Entendendo que a escola é um ambiente para incentivar e promover o diálogo eficiente, o projeto visa trabalhar os novos desafios das relações diante os períodos críticos de transformações, como por exemplo a pandemia do Covid-19.

O projeto oferece encontros para pais e capacitação para professores, auxiliando-os no processo educacional de crianças e adolescentes por meio da metodologia da Disciplina Positiva. O profissional responsável pela capacitação e orientação é a psicóloga Marli Valgas da Costa, especialista em Psicologia Escolar, Educação Especial, Terapia Cognitivo Comportamental e Educadora Parental certificada pela Positive Discipline Parent Educator. O cronograma inclui palestras para pais e três módulos de treinamento para educadores multiplicadores de cada escola participante, além de monitoramento contínuo das etapas.

Para o encerramento da proposta, em agosto deste ano, haverá um trabalho coletivo em formato de jornal elaborado pelos alunos e professores. Ao final do projeto espera-se beneficiar mais de 1500 pessoas, direta e indiretamente, considerando comunidade escolar e professores. Uma das idealizadoras do projeto, Magda Speltz, assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social, ressalta a importância de ter parcerias como a Cimento Nacional para realizar projetos sociais no município. "A aplicação do projeto, através das escolas selecionadas na rede municipal de educação de Sete Lagoas, será relevante para toda a sociedade, uma vez que a escola é um ambiente essencialmente educativo e rico de interrelações sociais", ressalta.

Assumindo o compromisso de construir uma educação interdimensional, a educação municipal de Sete Lagoas está ativamente em projetos que auxiliam em todo o processo educacional, trabalhando em todos os aspectos do desenvolvimento humano. "Essa é mais uma parceria entre secretarias e empresas privadas que visa elevar o nível da nossa educação, trabalhando a formação integral do aluno e capacitando os servidores e comunidade para os novos desafios das relações interpessoais", afirma a secretária municipal de Educação, Roselene Teixeira.

