Escola E. Sinhá Andrade em Sete Lagoas realiza 'Semana Marketeando' com palestras e atrações culturais

Conexões que transformam. Com esse lema, a Escola Estadual Sinhá Andrade realiza, de 11 a 15 de março, a Semana Marketeando, com palestras de profissionais renomados no mercado regional e atrações culturais gratuitas, de 19h às 22h. O evento é uma iniciativa do Curso Técnico de Marketing da instituição, que tem direção pedagógica da professora Gislene da Silva Rodrigues e coordenação da professora Elziana de Andrade Ramos (Nana Andrade).

De acordo com Nana Andrade, trata-se de um projeto de extensão de cunho pedagógico, cultural e social. "Propomos uma série de vivências multiculturais que integrem a comunidade escolar, servidores, alunos, agentes culturais, integrantes do universo da Comunicação e Marketing e a comunidade do entorno", revela. As palestras e atrações culturais são gratuitas e abertas ao público, mediante inscrição online pelo link.

A Escola Estadual Sinhá Andrade fica na Av. Dr. Renato Azeredo, 2.423, bairro Chácara do Paiva, próximo ao Assaí Atacadista. Informações pelo (31) 3771-6711 ou 98897-7212.

Programação:

11 de março - segunda

19h: Palestra "Planejamento e gestão para o marketing de eventos" com Mateus Parada (administrador e especialista em Comunicação Digital e Gestão de Eventos)

21h: Pocket show com Voz Davi (pop e MPB)

12 de março - terça

19h: Palestra "Os desafios e importância do marketing institucional na administração pública" com Priscila Sousa (formada em Processos Gerenciais, é diretora do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Sete Lagoas)

20h: Palestra "Ao seu comando: IA aplicada ao marketing na prática" com Rafa Araújo (publicitária e especialista em Gestão de Marketing Estratégico, analista de Markeging na Trevo Lácteos)

21h: Pocket show com Samba das Exaustas

13 de março - quarta

19h: Palestra "A produção do audiovisual por trás das câmeras" com Edu Lopes (especialista em cinema) e Maurício Foresti (publicitário especialista em marketing)

21h: Pocket show com Dener D'Freitas (samba, pop e MPB)

14 de março - quinta

19h: Palestra "Marketing social: uma visão para além do lucro e do capital" com Rúvia Donátila (CEO na Luna Growth Marketing com experiência internacional)

20h: Palestra "A importância de uma boa escrita para o universo do marketing" com Marcelo Sander (mestre em educação tecnológica, especialista em marketing, jornalista e professor nas Faculdades Promove BH)

21h: Stand up Comedy com Carlos Chu

15 de março - sexta

19h: Palestra "Redes sociais e os desafios do e-commerce" com Flávia Ferreira (consultora, publicitária e especialista em Marketing e Gestão de Instituições de Ensino Superior)

21h: Apresentação artística "O cirandado"

Texto por Marcelo Sander