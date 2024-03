Motoristas de aplicativo de Sete Lagoas fazem protesto contra lei que regulamenta categoria

Motoristas de aplicativo de Sete Lagoas fizeram um protesto pelas ruas da cidade contra o projeto de lei do Governo Federal que prevê a regulamentação do setor. De acordo com estes trabalhadores, o projeto retirará parte de sua renda.

Foto: reprodução redes sociais

Os manifestantes saíram da Arena do Jacaré em concentração, trafegando até a Lagoa Paulino. O protesto foi realizado por uma cooperativa de motoristas de aplicativo que está em formação, a União dos Motoristas de APP de Sete Lagoas.

Segundo a cooperativa, foram cerca de 60 motoristas que participaram do protesto: “Nós fomos cerceados, calados, não temos sindicato que nos representa. O motorista precisa ser ouvido antes de colocarem uma pauta dessa importante em votação”, aponta a organização.

A cooperativa não é contra a regulamentação, mas aponta diversos problemas no projeto: “A taxação os ganhos dos motoristas irão diminuir, e também devido aos 20% [de repasse das corridas] das plataformas. Elas não irão assumir esse prejuízo e sim passar para os passageiros, isso diminuirá o número de corridas, vai acabar com a autonomia dos motoristas”, dizem. “O único que será beneficiado é o Governo que pretende arrecadar 295 milhões por mês com essa taxação, esse valor será tirado dos motoristas e passageiros”, finaliza.

Além de Sete Lagoas, houve protestos também em Belo Horizonte.

O projeto de lei

Apresentada pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva, o início deste mês, o projeto levado ao Congresso Nacional quer aprovar a regulamentação do trabalho de motorista de aplicativo.

De acordo com projeto, os motoristas terão, entre outras regras, ter que contribuir com o INSS e receber por hora trabalhada – a renda mensal mínima por motorista seria de R$ 1412,00.

Filipe Felizardo