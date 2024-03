Veja a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça (12)

A previsão do tempo para esta terça-feira em Sete Lagoas aponta para um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas devem variar entre 20°C de mínima e 28°C de máxima, com uma umidade máxima prevista de 100% e mínima de 70%. Durante a manhã, espera-se muitas nuvens com ventos fracos soprando predominantemente do leste-sudeste.

À tarde e à noite, as nuvens devem persistir, com chances de chuva isolada, e os ventos continuarão fracos e soprando na mesma direção.

Da redação