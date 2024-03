Carreta com combustível pega fogo após tombar na BR 040 em Paraopeba

Uma carreta que trasnportava combustível pegou fogo em um acidente acontecido na BR 040 na noite dessa segunda-feira (11) perto de Paraopeba. O local ficou parcialmente interditado.

Foto: Google Street View / ilustração

O acidente aconteceu entre o trevo de Curvelo. A carreta tombou e, em seguida, entrou em combustão. O motorista conseguiu sair antes do incêndio, sendo levado para o Hospital Municipal de Sete Lagoas sem nenhum ferimento grave.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para debelar as chamas. Durante a noite, o congestionamento chegou a 10km no sentido Belo Horizonte da 040 - na última atualização da Via 040, concessionária que administra a rodovia, ainda é percebido uma retenção de 1km no local.

Da redação