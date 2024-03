Orquestra Jovem de Sete Lagoas expande horizontes e abre polo na Cidade de Deus

A partir de hoje, a música clássica ganha um novo endereço em Sete Lagoas: a Cidade de Deus. A Orquestra Jovem de Sete Lagoas inaugura seu segundo polo descentralizado, levando cultura e oportunidade para uma região historicamente carente de acesso à música erudita.

Foto: Divulgação/Orquestra Jovem - ASCOM

Mais de 50 jovens da comunidade se inscreveram nas aulas gratuitas de música, que serão ministradas no salão paroquial da Capela Santíssima Trindade. A iniciativa representa um passo importante na democratização da cultura e no combate à desigualdade social.

“Estamos muito felizes por abrir este novo polo”, comemora Ivison Maximo Barbosa, maestro e idealizador da Orquestra Jovem. “Nosso objetivo é conseguir abrir mais desses em vários bairros por toda a cidade. Assim conseguimos não só levar mais cultura a regiões pouco atendidas, mas também oferecer oportunidade para aprender música mais perto de casa, de forma gratuita, se precisar se deslocar para a região central”, avalia o Maestro.

Este é o segundo polo descentralizado do projeto. Além de funcionar regularmente no bairro Santa Luzia, que fica mais na região central da cidade, a Orquestra Jovem também mantém a oficina de flautas no polo do bairro das Indústrias. “Aos poucos vamos ampliando nosso atendimento e atingindo esse objetivo que traçamos quando assumimos a gestão do projeto lá em 2020. Parecia mesmo um sonho quando olhamos para trás, mas que agora vai se tornando realidade”, revela Marcos Aurélio dos Santos, presidente da Associação Cultural de Orquestras – ORQUESTR’ARTE, mantenedora da Orquestra Jovem de Sete Lagoas.

O novo polo da Cidade de Deus virou realidade a partir da assinatura do convênio com a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas no final de 2023, com o apoio do vereador Caio Valace. “Foi um esforço conjunto, a várias mãos, para que esse projeto saísse do papel e chegar à população de um bairro distante do centro da cidade. E hoje estamos todos orgulhosos por botarmos isso em prática”, garante Marcos Avellar, gestor do projeto.

Djhéssica Monteiro, com Orquestra Jovem - ASCOM