Governo anuncia oito novos institutos federais em MG, incluindo Sete Lagoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (12) a criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) até o final de seu mandato, em 2026. A iniciativa visa ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade no país, gerando 140 mil novas vagas.

Foto: Reprodução/ FMG Campus Avançado Ipatinga

Minas Gerais será um dos estados beneficiados com a expansão da rede federal. O governo federal investirá R$ 200 milhões na construção de oito novos IFs no estado, que oferecerão 11.200 vagas. As cidades que receberão as novas unidades são:

Belo Horizonte

Bom Despacho

Caratinga

João Monlevade

Itajubá

Minas Novas

São João Nepomuceno

Sete Lagoas

Da redação