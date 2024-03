Cerest de Sete Lagoas fortalece parcerias com municípios em prol da saúde do trabalhador

O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST de Sete Lagoas, realizou nos dias 6 e 7 de março, uma ação de matriciamento com os profissionais de 34 municípios que pertencem à sua área de abrangência. A ação tratou de discutir sobre a importância do cuidado com a saúde do trabalhador, sobre o CEREST, a apresentação dos trabalhos para os novos RTs, resultados do ano de 2023 e novas ações para 2024, a importância do perfil e as atribuições das referências técnicas do trabalhador. O objetivo foi promover uma troca de experiências entre os municípios participantes, voltadas a casos de acidentes e doenças direcionadas ao trabalho.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

Durante as dinâmicas, os municípios puderam compartilhar suas vivências e discutir soluções para os problemas relacionados à saúde do trabalhador. Além disso, foi possível sensibilizar os participoantes mais recuados e silenciosos, melhorando os índices de notificações e, consequentemente, a inclusão e parceria entre aqueles que fazem parte da área de abrangência de Sete Lagoas. "O matriciamento realizado pelo Cerest tem se mostrado efetivo para melhorar a saúde do trabalhador na região. Com a troca de informações e a conscientização dos municípios, é possível prevenir doenças e acidentes relacionados ao trabalho, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os trabalhadores", afirma a supervisora do Núcleo de Saúde do Trabalhador, Alessandra Vilas Boas.

O Cerest de Sete Lagoas é referência na região e tem trabalhado constantemente para promover a saúde e segurança do trabalhador. A iniciativa de realizar o matriciamento é mais uma ação importante para alcançar esse objetivo. Fazem parte os municípios Abaeté, Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, Biquinhas, Buenópolis, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cedro do Abaeté Cordisburgo, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Fortuna de Minas, Funilândia, Inimutaba, Inhaúma, Jequitibá, Maravilhas, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Paineiras, Papagaios, Paraopeba, Pequi, Pompéu, Presidente Juscelino, Prudente de Morais, Quartel Geral, Santana de Pirapama, Santo Hipólito e Três Marias.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM