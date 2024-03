Tentativa de assalto a casal em Sete Lagoas: Criminosos fogem após vítima reagir

Na noite de terça-feira (12), um casal foi vítima de uma tentativa de assalto no bairro Verde Vale, em Sete Lagoas. O crime aconteceu quando o homem e sua namorada estavam dentro de seu veículo Fiat Palio.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo o relato do homem, três indivíduos se aproximaram do carro, sendo que um deles possivelmente vestia uma camisa do Flamengo. Os homens cobriram os rostos e um deles sacou uma arma de fogo.

Diante da ameaça, a vítima reagiu rapidamente, travando as portas do veículo e acelerando. Durante a fuga, um estampido foi ouvido, mas o casal não foi atingido.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas os autores não foram localizados. Câmeras de segurança próximas ao local do crime podem auxiliar na investigação.

Da redação