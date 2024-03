Famílias que saíram de casas em situação de risco terão audiência de conciliação em Sete Lagoas

Está marcado para a próxima terça-feira (19) uma audiência de conciliação entre os moradores da rua Maria Geraldina Fonseca, no bairro Montreal, e avenida Raimundo Geraldino Fonseca, no bairro Canadá, que foram removidos de seus imóveis após a interdição por meio da Prefeitura de Sete Lagoas. Os imóveis, construídos em área institucional, tinham risco de desabamento.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Viviam nestes dois locais 27 pessoas. Rafaela Souza, uma das moradoras, hoje se encontra com sua família vivendo em uma casa alugada, pago com o auxílio moradia concedido pela Prefeitura de Sete Lagoas no valor de R$ 800. “Primeiramente, falaram que as casas eram de risco é que havia risco de deslizar. Mas depois falaram que a gente ocupou um lugar que era da prefeitura. Agora estão colocando que o risco é por causa da rede elétrica que está em cima das casas”, aponta.

Segundo o executivo municipal, as construções irregulares permitiam perigo para seus ocupantes porque se encontram em um talude. Há cerca de dois anos, o local era monitorado pela Defesa Civil de Sete Lagoas, e em 11 de janeiro de 2023, por ordem judicial, estas famílias foram retiradas.

“Estávamos em um lugar que era nosso e mudamos pra um lugar que a casa nem nossa é. É uma mudança e tanto”, diz Rafaela, que hoje está no bairro Nossa Senhora de Lourdes com seu pais e duas irmãs.

De acordo com a Prefeitura, os moradores daqueles locais receberam, em janeiro de 2022, uma notificação para deixarem as casas, porém, a remoção por ordem judicial e segurança aconteceu um ano após, por conta do risco de desabamento pelas chuvas que caíam na época (e também pela instabilidade do solo). Provisoriamente, eles ficaram alojados no CAIC Professor Galvão até a concessão do auxílio moradia.

Para a resolução deste caso, foi agendada na 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sete Lagoas a audiência de conciliação entre os moradores e o município. “Na oportunidade, a Prefeitura de Sete Lagoas vai tentar atender aos anseios dos desalojados. Respeitando para tanto os ditames da Lei e os princípios que norteiam a administração pública. De forma a resguarda, na medida do possível, os direitos das famílias”, aponta em nota o executivo municipal.

Filipe Felizardo