Parceria com município é um dos fatores de sucesso da Feconex

Várias forças estão envolvidas e são responsáveis por tirar do papel a Feira da Conexão de Sete Lagoas. O principal evento empresarial da região, a Feconex, que vai unir em 2024 o Agro, Indústria, Comércio e Serviços, só é possível com a ajuda de vários parceiros. Um deles é a Prefeitura, que tem grande importância e vai continuar assim neste ano. Quem garante é o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro.

Foto: Divulgação/ Feconex

Para o gestor municipal, o evento de negócios já é um dos principais do Estado. “A Feconex já está consolidada como uma das principais feiras de negócios de Minas Gerais. Acredito que a edição de 2024 vai impulsionar, ainda mais, a nossa economia”, vislumbra.

A ampliação do espaço para o agronegócio neste ano também é vista como necessária para o Município. O secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz, não esconde o entusiasmo com o novo desenho e garante que a “expectativa é a melhor possível, ainda mais com o aumento do setor Agro”.

Para o secretário, este ano a Feconex vem com um viés ainda mais importante porque o Agro tem o maior PIB do Brasil. “Então, teremos mais a valorização do segmento. Enquanto secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, fiquei ainda mais feliz com este viés para a valorização do Agro que é o carro chefe do Brasil e de MG”, comemora.

A prefeitura, desde a primeira Feconex, tem ajudado de forma destacada os organizadores do evento e em 2024 não vai ser diferente, promete Duílio. “Nossa gestão continuará como parceira desta importante iniciativa que reúne as principais empresas e entidades representativas da nossa economia”, confirma o prefeito.

A Associação Comercial e Industrial (ACI), Câmara e Dirigentes Lojistas (CDL) e Grupo Uai Eventos, finalizam as renovações dos contratos dos expositores de 2023 que vão marcar presença em mais um ano. Nos próximos dias a venda será aberta para novas empresas explorarem o que a Feconex oferece de melhor, a possibilidade de novas conexões e negócios.

O Sicoob Credisete apresenta a Feconex 2024 como patrocinador máster do evento. Os ótimos resultados conquistados pela Cooperativa e o sucesso da Feconex em 2023 foram fundamentais para a renovação da parceria. O Sicoob Credisete está há mais de 35 anos em Sete Lagoas e região e conta com mais de 20 mil associados.

Acompanhe nossas redes sociais e site para não perder nenhuma novidade da Feconex 2024. O evento acontece, mais uma vez, no estacionamento inferior da Arena do Jacaré entre os dias 14 e 17 de agosto. Se prepare para bons negócios.

Com Assessoria de comunicação