Programa Descubra Sete Lagoas inicia capacitação gratuita para jovens em situação de vulnerabilidade

O Programa Descubra Sete Lagoas - de incentivo à aprendizagem profissional para adolescentes e jovens em condição de vulnerabilidade social - tem agenda cheia esta semana. De 11 a 22 de março, uma série de oficinas de capacitação estão sendo realizadas no prédio do Bela Vista, no centro da cidade, entre elas, temas como projeto de vida, educação financeira, atitude empreendedora, gestão do tempo, soft skills, postura ética, imagem profissional, oficina de currículo e dinâmicas de entrevista.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

De acordo com o gerente do Senai de Sete Lagoas, Braz Dias de Andrade Júlio, é importante fomentar a empregabilidade desses jovens. "Precisamos mostrar tanto para as empresas a importância de contratar jovens desse perfil, quanto mostrar para os jovens a possibilidade que eles vão ter de um futuro profissional fazendo esse curso de aprendizagem", revela. "Temos cursos de diversas áreas, sempre com foco na indústria. Esse curso para eles é gratuito e já saem com perspectivas de contratação", completa.

Conforme explica a vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Magda Speltz, o programa tem como público prioritário menores em conflito com a lei, mas também atende a assistidos da Assistência Social, ou seja, adolescentes em situação de vulnerabilidade social. "Implementamos esse programa em Sete Lagoas em agosto do ano passado. Ao longo desses dias abordamos temas muito importantes para o primeiro emprego. Então, aqui na CDL é a fase de pré-aprendizagem. Depois eles serão encaminhados para as instituições de aprendizagem e encaminhados às empresas para já exercer a sua primeira experiência de trabalho", afirma.

Parceiros

Participam do programa em Sete Lagoas os parceiros: Secretaria Municipal de Assistência Social, Rede Cidadã, Rede Adolescente Aprendiz, Serpaf, Sistema S (Senac e Senai) e Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), além de Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público, Centro de Atendimento Socioeducativo e Vigilância Socioassistencial.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas