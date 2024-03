Dia quente em Sete Lagoas, confira a previsão do tempo para esta quinta (14)

Para esta quinta-feira (14), os moradores de Sete Lagoas podem esperar um dia predominantemente ensolarado, com algumas nuvens dispersas e sem previsão de chuva.

Foto: Reprodução/ Internet

As condições climáticas indicam uma temperatura mínima de 20°C e uma máxima de 32°C, com uma tendência de estabilidade na temperatura mínima e uma ligeira elevação na máxima ao longo do dia.

A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 95%, proporcionando certo conforto térmico. Pela manhã, espera-se muitas nuvens com ventos fracos soprando predominantemente do leste-nordeste. Durante a tarde, as nuvens devem diminuir, deixando o céu com poucas coberturas, e os ventos tenderão a soprar do sudeste ao leste, também com intensidade fraca. Já à noite, as nuvens podem retornar, acompanhadas de ventos fracos predominantemente do leste-nordeste.

