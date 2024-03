Simulação de acidente da PRF acontece nesta quinta (14) na BR-040

Nessa quinta-feira 14/03 às 10h, a Via 040 e a PRF realizam exercício simulado de atendimento à acidente na rodovia com vítima, com emprego de aeronave.

Imagem: Via 040

O evento ocorrerá às margens da pista no km 508 da rodovia BR-040 - sentido Brasília, no Posto de Pesagem na cidade de Ribeirão das Neves-MG, e não haverá interdição.

A ação visa aprimorar a integração das equipes para enfrentar ocorrências graves e alinhar procedimentos com demais órgãos que atuam neste tipo de situação.

Da Redação com Informações de Via 040