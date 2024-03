Museu Guimarães Rosa abre exposição de argilogravura em Cordisburgo

O Museu Casa Guimarães Rosa em Cordisburgo inaugura nesta quinta-feira (14), às 19h30min, a exposição "Poty Lazzarotto nas artes em Argilogravura - Um passeio pela literatura de Guimarães Rosa a partir da arte em cerâmica", de Fábio Brasileiro. A mostra integra a programação da 6ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, que acontece em 44 municípios do estado.

Foto: Reprodução/ CBH Rio das Velhas

A iniciativa do Governo de Minas Gerais, realizada pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult/MG), amplia o horário de funcionamento dos equipamentos culturais até as 22h. Em Cordisburgo, a ação marca também o início das comemorações dos 50 anos do Museu.

Em 2023, o Museu Casa Guimarães Rosa participou da Noite Mineira por três vezes, ampliando seu público com a expansão do horário de funcionamento. Ronaldo Alves de Oliveira, diretor do local, destaca a participação dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos): "Na primeira vez que teve [a Noite Mineira de Museus e Bibliotecas], foi excelente. Muitos nem conheciam direito o museu, então a ação trouxe este sentido de conhecer um equipamento cultural importante da cidade", relembra.

Para Oliveira, o engajamento dessa população vai além da relação com o museu, transformando a percepção de pertencimento à cidade natal de Guimarães Rosa. "Já fizemos atividades nas quais foi trabalhada a obra do Guimarães Rosa, o que aproxima esse público com a obra do escritor. Isso é muito importante, não só pelo conhecimento, mas também para eles perceberem que fazem parte dessa história", reconhece o coordenador. "E outra coisa que também acho muito importante é o interesse que a ação desperta pela cultura. Quando esse público viaja, passa a querer conhecer outros espaços culturais. Acho que a formação de público não é só em relação ao museu daqui de Cordisburgo. É uma atividade de formação cultural completa, que amplia os horizontes das pessoas".

A exposição "Poty Lazzarotto nas artes em Argilogravura" ficará disponível para visitação até 28 de abril. O Museu funciona de segunda-feira das 12h às 17h e de terça-feira a domingo das 9h30min às 17h. A entrada é gratuita. Veja como chegar:

Djhéssica Monteiro com informações de Agência Minas