Motorista de Sete Lagoas é indenizado por uso de celular particular no trabalho

Um caso recente na 3ª Vara do Trabalho de Sete Lagoas, determinou que um trabalhador receba indenização por ter que utilizar seu celular pessoal para atividades relacionadas ao trabalho. A decisão, proferida nesta quinta-feira (14), reconhece o direito do empregado à compensação pelos gastos com planos de dados e voz.

Foto: Reprodução/ Internet

O trabalhador, que atuava como motorista de teste, alegou que era obrigado a enviar fotos e vídeos à empresa por meio de seu celular particular. Além disso, o aparelho também era utilizado para registrar o ponto digital.

Ao analisar o caso, o juiz Helder Fernandes Neves reconheceu a necessidade do uso do celular particular para o desempenho das funções do trabalhador. Ele destacou que, na ausência de um acordo prévio entre as partes sobre o ressarcimento dos custos com o uso do aparelho pessoal, a empresa deve arcar com a indenização.

O magistrado fixou o valor da indenização em R$ 30,00 mensais, considerando-o suficiente para compensar os gastos do trabalhador com planos de dados e voz. A decisão não foi contestada pela empresa, e o processo já está em fase de execução.

Da redação