Sete Lagoas em alerta para onda de calor: temperaturas podem chegar a 36°C

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de "Perigo Potencial" para onda de calor em Sete Lagoas, válido entre as 14h de sexta-feira (15) e as 18h de domingo (17). As temperaturas podem chegar a 36°C durante o fim de semana, exigindo cuidados redobrados da população.

Foto: Setelagoas.com.br/ Túlio Thales

Segundo o INMET, a temperatura média para o período seria de 30°C, mas a onda de calor elevará os termômetros em até 6°C acima da média. Esse aumento representa um risco potencial à saúde, especialmente para grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Recomendações:

Beba bastante água, mesmo que não esteja com sede;

Evite exercícios físicos ao ar livre nos horários mais quentes do dia;

Use roupas leves e frescas;

Mantenha as crianças e os idosos em ambientes frescos e ventilados.

Em caso de sintomas como tontura, náusea, dor de cabeça ou desidratação, procure atendimento médico imediatamente.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias:

Sexta-feira (15): 34°C (máxima) e 19°C (mínima)

34°C (máxima) e 19°C (mínima) Sábado (16): 35°C (máxima) e 20°C (mínima)

35°C (máxima) e 20°C (mínima) Domingo (17): 36°C (máxima) e 22°C (mínima)

36°C (máxima) e 22°C (mínima) Segunda-feira (18): 35°C (máxima) e 23°C (mínima)

Djhéssica Monteiro com informações do INMET