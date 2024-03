Sete Lagoas: Sol e calor marcam a sexta-feira (15), com máxima de 35°C

Após as chuvas de março, o calor volta a reinar em Sete Lagoas nesta sexta-feira (15). A previsão do tempo indica céu com poucas nuvens pela manhã e muitas nuvens à tarde e à noite, sem previsão de chuvas. A temperatura mínima será de 21°C e a máxima pode chegar a 35°C.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/Túlio Thales

A manhã será marcada por poucas nuvens, com vento fraco de leste-nordeste. Na tarde, a nebulosidade aumenta, mas o sol ainda permanece forte. A noite será de céu nublado, com temperatura amena e vento fraco de leste-nordeste.

Confira a previsão completa:

Temperatura mínima: 21°C (estável)

Temperatura máxima: 33°C (ligeira elevação)

Umidade máxima: 90%

Umidade mínima: 35%

Lembrando que o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de "Perigo Potencial" para onda de calor em Sete Lagoas, válido entre as 14h de sexta-feira (15) e as 18h de domingo (17). As temperaturas podem chegar a 36°C durante o fim de semana, exigindo cuidados redobrados da população.

Da redação