Prefeitura e CONAFER celebram parceria para melhorar genética de rebanhos bovinos em Sete Lagoas

Pequenos e médios produtores rurais de Sete Lagoas participarão de um programa de melhoramento genético do rebanho bovino que tem o objetivo de revolucionar a agropecuária familiar brasileira. A oportunidade chega com um Termo de Cooperação Técnica celebrado entre a Prefeitura – por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária – e a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil (CONAFER). O Programa Mais Pecuária Brasil já terá sua primeira etapa no dia 23 de abril.

Foto: Reprodução/ Internet

O principal objetivo e proporcionar aos produtores, através do processo de inseminação artificial com sêmen de touros geneticamente comprovados, uma melhoria da genética leiteira e de corte de seus rebanhos bovinos, proporcionando a estes animais maior produtividade (leiteira) e ganho de peso (corte). “Daremos início no dia 23 de abril com os produtores aprovados das comunidades rurais de Morro Redondo e Lontra. Esta etapa consta da verificação e aprovação das matrizes (toque/implantes/hormônios), seguida alguns dias depois, pela inseminação artificial das matrizes selecionadas e verificação da prenhez”, explica Pedro Elysio F Figueiredo, engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

A segunda etapa do programa, em Sete Lagoas, contemplará produtores das comunidades rurais de Silva Xavier e Wensceslau Braz e uma 3ª Etapa somente na comunidade da Estiva. Estão sendo selecionados os possíveis e aptos produtores que atendam às exigências. “Esperamos uma ótima adesão de nossos produtores. Uma propriedade com bom desempenho reprodutivo consegue produzir mais, vender mais e gerar mais lucro”, comentou Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

Mais informações na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária (av. Dr. Renato Azeredo nº 5325, bairro CDI) ou pelos telefones 31 3776-9313 e 3776-9343.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas