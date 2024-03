Próximo Passo: sustentabilidade e cidadania transformam comunidade em Sete Lagoas

Num esforço contínuo para promover mudanças significativas na comunidade da Cidade de Deus e áreas circunvizinhas, o Programa Próximo Passo tem se destacado como um farol de esperança e transformação. Diferentemente de iniciativas convencionais voltadas apenas para a preservação ambiental, este programa abraça uma abordagem holística, almejando fortalecer não apenas o meio ambiente, mas também a cidadania e a sustentabilidade em comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Foto: Reprodução/Próximo Passo

Há sete anos, o Programa Próximo Passo tem sido um pilar essencial para os moradores do bairro Cidade de Deus e região. Desde a realização da conferência "Imersão na Cidade de Deus" em janeiro de 2019, onde foram correlacionados dados atualizados com um diagnóstico anteriormente elaborado em 2017, o programa tem se dedicado a repensar suas estratégias e inovar na abordagem das questões sociais prementes.

Com uma abordagem multifacetada, o Próximo Passo engloba uma variedade de áreas, incluindo gestão racional dos recursos, incentivo à reciclagem, promoção de ética e cidadania, além de programas de capacitação e desenvolvimento. Esta abordagem integrada é fundamental para alcançar resultados significativos e duradouros, adaptados às necessidades específicas da população atendida.

A OSC responsável pelo projeto, CDM, tem desempenhado um papel crucial desde 2015, trabalhando arduamente para estabelecer uma relação sustentável entre a comunidade, as empresas locais e o poder público. Por meio de encontros regulares com o Grupo de Desenvolvimento Comunitário (GDC), a organização identifica desafios e potenciais, buscando soluções coletivas e fortalecendo a rede socioassistencial.

A cada dois anos, o Plano de Desenvolvimento Comunitário (PDC) é revisado, estabelecendo metas claras e cronogramas de atividades. Este plano serve como bússola, orientando todas as ações do Programa Próximo Passo, com ênfase no desenvolvimento territorial e na construção de um futuro mais sustentável e inclusivo para todos os moradores da Cidade de Deus e arredores.

Para mais informações e para acompanhar as atividades do programa, basta acessar o Instagram oficial @cdm.proximopasso.

Djhéssica Monteiro