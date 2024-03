Prefeitura adquire nova ensiladeira para apoiar pequenos produtores rurais de Sete Lagoas

Notícia boa para mais de 250 produtores rurais de Sete Lagoas cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária. A Prefeitura de Sete Lagoas adquiriu uma nova ensiladeira, num investimento de aproximadamente R$ 80 mil. Em 2023, 314 produtores rurais foram atendidos com mais de 100 hectares preparados para o plantio. Agora, além do plantio, a preparação da terra e a colheita também poderão ser feitos com a nova ensiladeira.

O secretário da pasta, Edmundo Diniz, explica como funciona o equipamento. "Esse equipamento irá propiciar ao produtor rural que colha e, através de um cano, envie a produção para uma carreta acoplada ao trator e produza o silo para, na época de seca, alimentar os animais com milho, sorgo, capim, etc", revela.

Também produtor rural, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Gilberto Pereira da Silva, fala da importância dessa nova aquisição. "É de grande valia essa aquisição para o pequeno produtor, tirando dele uma carga financeira muito pesada. Isso vai desenvolver bastante o nosso pequeno produtor rural de Sete Lagoas", avalia.

A diretora do Departamento de Agropecuária, Ariane dos Santos, informa como o produtor rural de Sete Lagoas pode ter acesso ao novo equipamento. "Eles fazem o cadastro conosco aqui na Secretaria, a gente avalia o terreno dele e a atividade que ele se propõe a desenvolver. Nosa patrulha compõe desde a grade com a plantadeira e, agora, fechando nosso ciclo produtivo, com a colhedora e a ensiladeira. Temos em Sete Lagoas muitos produtores que plantam para alimentação animal e esse equipamento será de grande valia, pois vamos poder auxiliar no preparo da terra, no plantio e também na colheita", explica.

