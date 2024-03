Cultura esclarece fake news sobre funcionamento da Biblioteca Pública Municipal de Sete Lagoas

Na semana em que sedia uma série de eventos em alusão ao Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março, a Biblioteca Pública Municipal Dr. Avelar, localizada no prédio da Secretaria Municipal de Educação, foi alvo de fake news compartilhada nas redes sociais sobre seu possível fechamento. O secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo, Marcelo Pires, esclareceu o mal entendido.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

"Com a forte chuva da última semana, parte do teto do prédio ficou danificada, fazendo com que a Secretaria Municipal de Educação tivesse que realocar alguns servidores temporariamente para a sala de estudos da Biblioteca. A reforma, no entanto, já começou e em breve esses servidores retornarão às suas salas. Mas a nossa Biblioteca Pública segue mais viva do que nunca", explicou o secretário.

Realizada pela Prefeitura de Sete Lagoas, a Semana da Poesia, realizada nas dependências da Biblioteca, vem recebendo diversas atrações como roda de conversas, debates, apresentações artísticas, homenagens, saraus e estudos.

"A Semana da Poesia foi um grande sucesso. Tivemos uma homenagem maravilhosa à dona Marisa da Conceição Pereira, representando a Academia de Letras e o Clube de Letras de Sete Lagoas, funcionários e frequentadores das mais diversas gerações. Também entregamos certificados de honra ao mérito para os maiores frequentadores da Biblioteca, onde muitos vêm para estudar, pesquisar ou pegar livros emprestados. Enfim, a nossa Biblioteca está mais viva do que nunca e eu convido você a conhecê-la de perto, aqui na esquina das ruas Dr. Avelar e Teófilo Otoni, bem no centro de Sete Lagoas", convida a gerente de Eventos da Cultura, Leila Dias. O Instagram é o @bibliotecasete.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM