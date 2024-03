Desenrola Sete Lagoas: Procon Municipal atenderá casos de renegociação de dívidas a partir de segunda (18)

Em solenidade realizada no Teatro Redenção na sexta (15), o Procon Municipal recebeu convidados e parceiros para lançar a programação da Semana de Defesa do Consumidor que, este ano, terá como principal atração o programa Desenrola Sete Lagoas. Ele é uma oportunidade para consumidores colocarem a situação em dia com diversas instituições financeiras. A estrutura do Procon disponível na Câmara Municipal servirá como posto de atendimento.

Foto: Reprodução/Internet

Para quem precisa regularizar sua situação com instituições financeiras como pendências em empréstimos, cartão de crédito e financiamentos, de 18 a 22 de março a equipe do Procon, reforçada com estagiários do Unifemm e representantes dos bancos e cooperativas, estará disponível no Centro de Atendimento do Cidadão (CAC) da Câmara Municipal (rua Domingos Louverturi, 335, São Geraldo), de 10h às 16h.

A solenidade de ontem contou a presença do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Dr. Edmundo Diniz, do presidente da Câmara Municipal, vereador Caio Valace, dos vereadores Janderson Avelar, autor do Requerimento nº 3491/2023 que deu origem ao programa Desenrola Sete Lagoas, João Evangelista e Gilson Liboreiro, do promotor Paulo César Ferreira da Silva, representantes da Unifemm, Ordem dos Advogados do Brasil, CDL e instituições financeiras participantes.

Com sede na rua Sergipe, 42, bairro Cannã, o Procon de Sete Lagoas atende mais de 100 consumidores por dia mediando e colocando fim aos conflitos comerciais. Agora a atual gestão aposta em parcerias para aumentar ainda mais este fluxo de atendimento. “Hoje foi dia de comemorar e também fazer um convite especial para nossa semana de negociação. Todos poderão reconquistar seu crédito. O Procon estará bem perto durante a negociação e em todo momento. Um agradecimento especial a Câmara Municipal e a Unifemm pela parceria tão importante no programa Desenrola”, destacou Matheus Mendes, gerente do Procon.

Fazem parte do programa os bancos Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Mercantil do Brasil, Bradesco e as cooperativas de crédito Sicoob Credisete e Sicredi. Todos estarão negociando com devedores em planos especiais. A intenção do Procon é fomentar a economia local resgatando o crédito dos consumidores. “Teremos descontos de até 90% do débito original. Ninguém quer ficar inadimplente, mas circunstâncias alheias como doenças, desemprego e a pandemia da Covid-19 provocaram dívidas contra a vontade do consumidor. Aproveitem o programa Desenrola para voltar ao mercado de consumo. Esta proposta é boa para todos”, destacou Dr. Edmundo Diniz, secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária.

O Procon Municipal planeja para o mês de abril uma nova fase onde serão incluídas instituições de relacionamento natural com os consumidores e também a rede local de comércio. “Nossa gestão reforçou a estrutura do Procon e permitiu a implementação de ações como este programa inovador. Vamos evoluir ainda mais com o envolvimento do SAAE, Cemig e Câmara de Dirigentes Lojistas em um mutirão de negociação semelhante”, revelou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Da Redação com Ascom - PMSL