Onda de calor em Sete Lagoas: confira a previsão do tempo para sábado (16) e domingo (17)

A Defesa Civil alerta que entre os dias 14 e 18 de março de 2024, uma onda de calor atingirá a região, elevando consideravelmente as temperaturas máximas e aumentando o risco de problemas de saúde e incêndios.

Imagem Ilustrativa

Para sábado, 16 de março, espera-se uma temperatura mínima de 20°C e máxima de 35°C. Devido ao clima quente e seco, não são esperadas chuvas, e os ventos podem atingir até 8km/h. A umidade do ar variará entre 49% e 96%.

No domingo, 17 de março, as temperaturas variarão entre 22°C e 36°C. Existe uma probabilidade de 90% de chuva, podendo atingir até 6mm. Os ventos podem chegar a 9km/h, e a umidade mínima do ar será de 47%, alcançando uma máxima de 91%.

Da Redação com Clima Tempo