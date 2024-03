Gruta Rei do Mato sedia IV Seminário das Águas em Sete Lagoas

O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato, gerido pelo Instituto Estadual de Florestas, promove ao longo do ano várias ações de conscientização ambiental em parceria com a comunidade. Como parte da programação da Semana da Água, organizada pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Seminário Águas no Carste é realizado todos os anos em março.

IEF MG/divulgação

O objetivo do seminário é abordar a proteção, conservação e uso sustentável dos recursos hídricos relacionados ao ambiente específico do Carste, presente em Sete Lagoas.

Este ano, o evento ocorrerá no Dia Mundial da Água, em 22 de março, em colaboração com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sete Lagoas e o Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Sete Lagoas.

Todos são convidados a participar deste importante encontro.