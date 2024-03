Maçarico ligado: segunda de forte calor em Sete Lagoas

O final de semana foi infernal - e a segunda-feira (18) permanecerá muito quente em Sete Lagoas. A chuva poderá aparecer, mas de maneira isolada.

Foto: Túlio Thales

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Sol brilhando forte desde cedo, com nuvens durante a manhã e tarde - porém, sem amenizar o calor. Precipitações poderão cair à noite.

A temperatura mínima foi de 21°C e a máxima será de 32°C.

A onda de calor que assola boa parte de Minas Gerais (e que também castiga Sete Lagoas) permanecerá durante a semana: as máximas estarão acima dos 30°C. Chuvas estão previstas.

Da redação com Inmet