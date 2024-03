Número de empregados recua em Sete Lagoas no mês de janeiro, revelam dados do Novo Caged

Após terminar o ano de 2023 com saldo positivo na geração de empregos, Sete Lagoas teve o primeiro mês de 2024 com uma leve queda no número de pessoas empregadas segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). A variação relativa a dezembro do ano passado foi de -0,02% no montante de carteiras assinadas.

Foto: Vinícius Oliveira / SeteLagoas.com.br

Durante o ano de 2023, 32.489 pessoas conseguiram emprego na cidade contra 31.136 desligamentos, saldo positivo de 1.353 e uma variação relativa de 2,11% com relação à 2022.

Em janeiro de 2024 occorreram em Sete Lagoas 2.713 admissões contra 2.724 desligamentos, saldo negativo de 11. Dessa forma, o número de pessoas com carteira assinada na cidade caiu para 65.494 no período avaliado.

Em números absolutos o setor de serviços foi o que mais contratou e também o que mais demitiu em janeiro. Comércio foi o que teve o saldo mais negativo e indústria o mais positivo:

Agropecuária: -1,09%, 41 admitidos, 50 desligados, saldo de -9

Indústria: +0,70%, 756 admitidos, 604 desligados, saldo de 152

Construção: +0,03%, 299 admitidos, 298 desligados, saldo de 1

Comércio: -1,20%, 670 admitidos, 845 desligados, saldo de -175

Serviços: +0,08%, 947 admitidos, 927 desligados, saldo de 20

O ranking de setores com maior número de empregados em Sete Lagoas ficou da seguinte maneira em janeiro/2024:

Serviços: 25.021

Indústria: 21.969

Comércio: 14.422

Construção: 3.264

Agropecuária: 818

TOTAL: 65.494

A previsão para divulgação dos dados de fevereiro do Caged é dia 27 de março.

Da Redação, Vinícius Oliveira com informações do Novo Caged