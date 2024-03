Nova captação de esgoto da ETE vai despoluir Córrego dos Pinhões em Sete Lagoas

Mais uma importante etapa da construção da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a maior obra ambiental da história de Sete Lagoas, teve início esta semana. Uma nova rede de esgoto vai interligar toda a região dos bairros Flórida, Progresso, Morro do Claro, Vitória da União e Condomínio Blue Garden, praticamente acabando com o lançamento de esgoto in natura no Córrego dos Pinhões.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com o supervisor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas, Marcos Wagner Lopes Júnior, a obra, chamada de interceptor dos pinhões, vai conectar todos esses bairros, com aproximadamente 12 quilômetros de rede de esgoto, colocando um fim à poluição do córrego. "A tendência é que a gente chegue em zero esgoto. A partir daí, entraremos com a fiscalização informando toda a população para que não jogue mais esgoto tanto no Córrego dos Pinhões quanto nos demais córregos, para que possamos voltar a ter córregos cristalinos como antigamente", prevê.

Enquanto isso, nos próximos dias, pedestres e motoristas devem ter atenção redobrada ao transitar pelas pontes da rua Dom Pedro I e da rua Equador, no bairro Progresso. "Nesse período, o trânsito estará parcialmente interditado entre a rotatória do Supermercado Assaí e a rua Equador, a partir desta quarta, dia 20. Creio que deve durar de cinco a dez dias. Tentaremos finalizar antes para não prejudicar muito o trânsito. Depois, teremos um ponto de interdição na rua Dom Pedro I e, em seguida, na rotatória do Condomínio Blue Garden", avisa o supervisor. A previsão de conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto, no bairro Tamanduá, é julho deste ano.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM