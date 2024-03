Com chuva no cerrado, Sete Lagoas se despede do verão

As chuvas típicas do mês de março marcarão presença em Sete Lagoas nesta terça-feira (19), fechando o verão com um clima úmido e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite. O que é um alívio para os sertanejos, que esperam que no dia de São José, a chuva venha para terem fartura em suas plantações.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br/ Túlio Thales

A temperatura máxima deve chegar a 33°C, enquanto a mínima será de 22°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a manhã em Sete Lagoas será ensolarada com aumento de nuvens e ventos fracos de leste-sudeste (E-SE). A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há a chance de pancadas de chuva isoladas, com ventos fracos de sudeste-leste (SE-E). A noite também será nublada, com pancadas de chuva isoladas e ventos fracos de E-SE.

A umidade do ar varia entre 60% e 90% durante o dia, o que contribui para a sensação de abafamento.

