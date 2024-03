Prefeitura de Sete Lagoas institui o Dia Municipal da Marcha para Jesus

Será publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 19 de março, a Lei nº 9.779/2024 que “reconhece de relevante interesse para o patrimônio cultural imaterial de Sete Lagoas o evento Marcha para Jesus". A proposta foi sancionada pelo prefeito Duílio de Castro que, ao lado do secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo Marcelo Cooperseltta, anunciou que o evento será realizando no dia 29 de junho.

A lei garante a inclusão da Marcha para Jesus do Calendário Oficial do Município. Agora, o evento, que é realizado nas principais cidades do Brasil, também está garantido em Sete Lagoas com apoio institucional da Prefeitura. “Sete Lagoas também será destaque neste evento onde as pessoas demonstram sua fé em um momento de agradecimento e esperança”, destacou Duílio de Castro.

A programação ainda será definida e contará com a parceria da administração municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. O principal objetivo é promover um evento gratuito marcado por momentos de louvor, fé e adoração. “Uma grande conquista para os cristãos que deve ser comemorada. Já vamos trabalhar na organização que seja uma caminhada perfeita e marcada pela união das famílias”, comemorou Marcelo Cooperseltta.

MARCHA PARA JESUS

Sua origem está datada de 1987, em Londres, chegando ao Brasil em 1993, na cidade de São Paulo, onde reuniu cerca de 300 mil pessoas, na Avenida Paulista. A Marcha para Jesus reúne diversas denominações cristãs. Sua crescente notoriedade fez com que o evento, em 2009, entrasse para o calendário nacional, com a sansão da Lei Federal 12.025, que instituiu o Dia Nacional da Marcha para Jesus.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM