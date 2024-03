Prefeitura de Sete Lagoas realiza mutirão de mamografias dias 23 de março e 6 de abril

Uma ótima oportunidade para as sete-lagoanas colocarem em dia seus exames de mamografia. A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – realiza nos dias 23 de março e 6 de abril mutirões de mamografia no Centro Estadual de Atenção Especializadas (CEAE). A unidade fica na Rua Chácara 45, bairro Progresso. "O exame está disponível para mulheres a partir dos 50 anos ou com indicação médica. Faça sua prevenção, ela é fundamental. O diagnóstico no início é a saída para evitar o câncer de mama nas mulheres", alerta o prefeito Duílio de Castro.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, serão duas manhãs de sábado, quando a unidade receberá pacientes agendadas por unidades da Atenção Primária. "Para agendar seu exame, procure a unidade básica de saúde mais próxima de casa, receba as orientações e faça seu agendamento", explica. Os telefones para mais informações são (31) 3697-2450, 3776-3951 e 3776-3889. "Nunca se esqueça, prevenir é o melhor caminho", completa o secretário.

Novo mamógrafo

No mês passado a Prefeitura adquiriu um moderno mamógrafo para o Centro de Atenção Especializada. Um equipamento de ponta, dotado de alta tecnologia, onde os exames de imagem têm grande precisão diagnóstica. O prefeito Duílio de Castro comemorou a conquista que possibilita a realização de mais de 50 mamografias por dia. "Ficamos muito felizes em anunciar esta importante aquisição. Um aparelho de alta resolução que só estava disponível em grandes laboratórios e hospitais particulares. Estamos melhorando cada vez mais a prestação de serviços em todos os níveis da saúde pública", comentou o prefeito.

