Dia quente e chuva no fim: confira o tempo nesta quarta em Sete Lagoas

A 'gangorra' do tempo em Sete Lagoas: muito calor e no fim do dia, chuva. No último dia do verão, os termômetros entram em declínio, mas não se animem, a quarta-feira (20) será quente.

Foto: Djhéssica Monteiro

O dia nasceu com muita nebulosidade e assim perdurará durante a tarde, onde pancadas de chuva isoladas quebrarão o ciclo de calor. Já à noite, mais nuvens e mais possibilidade de chuva em pontos alternados de Sete Lagoas.

Apesar do refresco (e de alertas de tempestade), ainda tem muito calor: a mínima registrada foram 'infernais' 22ºC, e a máxima chega a 29ºC.

Nos próximos dias, a 'gangorra' continuará se movendo: tempo nublado, possibilidade de chuvas mais volumosas e trovoadas. Porém, com o tempo quente; é previsto na sexta-feira (22) 31ºC de máxima. No sábado (23), a máxima cai quatro graus, para 26ºC. No domingo (24), começa tudo de novo.

Da redação com Inmet