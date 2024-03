Sete Lagoas registra mais uma morte por dengue

Sete Lagoas liderou o processo de regionalização do SAMU que, no próximo dia 1º de abril, entre em operação contemplando...

Pouca gente sabe, mas todas as plantas utilizadas na reforma de todas as praças e espaços públicos de Sete Lagoas vêm de...

A 'gangorra' do tempo em Sete Lagoas: muito calor e no fim do dia, chuva. No último dia do verão, os termômetros entram ...