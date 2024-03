Horto Municipal de Sete Lagoas ganha nova irrigação automatizada

Pouca gente sabe, mas todas as plantas utilizadas na reforma de todas as praças e espaços públicos de Sete Lagoas vêm de um mesmo lugar: o Horto Municipal. Localizado na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, o espaço agora é capaz de cultivar ainda mais mudas com a implementação da nova irrigação automatizada, em uma parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas (Codesel). "Uma antiga demanda do Horto Municipal era justamente a implementação de uma nova irrigação automatizada. E graças a essa parceria conseguimos realizar essa instalação", comentou o diretor presidente da Codesel, Fabrício Nascimento.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Edmundo Diniz, a produção de mudas pelo Horto Municipal agora será maximizada, contribuindo assim para deixar Sete Lagoas ainda mais bonita. "A cidade está de cara nova. A população vê obras em todos os cantos da cidade, praças sendo reformadas e, agora, esse embelezamento será ainda mais efetivo com a produção em larga escala das mudas. Meus parabéns à Codesel, que cuida tão bem do nosso Horto Municipal, bem como de toda a cidade", agradeceu o secretário.

Em função da quantidade de praças e avenidas sendo reformadas no momento, como as avenidas Padre Tarcizo (Jardim Primavera ao Bouganville) e Guimarães Rosa (São João), a rua Santa Luzia (rua do Náutico) e as praças Mauro Faccio Gonçalves (Iporanga II), Praça do Juju (Interlagos II), Paris (Jardim Europa), Expedicionário Jovelino Cândido (Boa Vista), Padre Paulo Van Vegchel (Boa Vista), Francisco Salles (Centro), Martiniano de Carvalho (Canaã), além da manutenção diária de canteiros centrais e demais espaços públicos da cidade, temporariamente a doação de mudas à população está suspensa. A expectativa é retomar este serviço assim que as reformas das praças forem concluídas.

Da Redação com ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas