SAMU Regional chega para 34 municípios no dia 1º de abril com coordenação operacional de Sete Lagoas

Sete Lagoas liderou o processo de regionalização do SAMU que, no próximo dia 1º de abril, entre em operação contemplando 34 municípios. Será o início de uma nova era dos serviços de urgência e emergência para as microrregiões de Sete Lagoas e Curvelo. O início do atendimento regionalizado foi confirmado pelo prefeito Duílio de Castro durante reunião com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, o secretário adjunto de saúde, Alber Alípio Ribeiro, nesta quarta-feira, 20 de março.

ASCOM Prefeitura de Sete Lagoas

Sete Lagoas lidera este processo há quase dois anos e, inclusive, como cidade polo, investiu na construção de uma base ampla, moderna e planejada que foi inaugurada no dia 15 de setembro de 2023. Neste mesmo dia, foi assinado o Termo de Referência que oficializou a implantação do projeto, em solenidade realizada em Sete Lagoas que contou com a presença do secretário de estado de Saúde Fábio Baccheretti e prefeitos dos municípios envolvidos.

O SAMU, que já está em operação há 19 anos em Sete Lagoas, agora vai salvar muito mais vidas em uma grande área territorial. “São quase duas décadas de excelentes serviços prestados em nossa cidade e agora municípios que sonhavam com este atendimento serão contemplados. Estamos muito felizes por conduzir um processo que, certamente, vai gerar benefícios, vai salvar vidas”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

Este projeto inovador chega por meio de pactuação com o Governo de Minas e será referência para todo o Estado. “Usaremos nossa expertise para direcionar todo esse processo. Um agradecimento especial aos colaboradores que participaram desta jornada. Foi um caminho longo, um processo complexo, mas esta sensação de dever cumprindo é indescritível”, comemorou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Nesta fase inicial serão 17 ambulâncias (3 Unidades de Suporte Avançado de Vida e 14 Unidades de Suporte Básico) à disposição nas 11 bases descentralizadas. Toda a operação será realizada pela base principal de Sete Lagoas por meio de uma moderna central com equipe completa para regular os atendimentos. “São ambulâncias com capacidade de atender ocorrências de vários níveis de gravidade. Importante ressaltar que o SAMU é um serviço de urgência e emergência e, por isso, para atendimentos comuns e de menor gravidade o usuário deve continuar procurando as unidades de saúde de sua cidade”, explica Alber Alípio.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Abaeté, Araçaí, Baldim, Biquinhas, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cedro do Abaeté, Cordisburgo, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios, Paraopeba, Pequi, Pompéu, Prudente de Morais, Quartel Geral, Santana de Pirapama, Augusto de Lima, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Inimutaba, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Santo Hipólito, Três Marias e Sete Lagoas.

BASES DESCENTRALIZADAS

Abaeté, Buenópolis, Corinto, Curvelo, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Paraopeba, Papagaios, Pompéu, Santana de Pirapama, Sete Lagoas e Três Marias.

TREINAMENTO

Será realizado no próximo sábado, 23, e no domingo, 24, o Treinamento Básico Introdutório (TBI) com todos os profissionais que realizaram processo seletivo e que integrarão as equipes do SAMU regionalizado. Serão várias palestras com temas estratégicos e também atividades práticas. A equipe de comunicação da Prefeitura de Sete Lagoas também disponibilizará vídeos explicativos onde serão detalhadas questões como estrutura, tipos de atendimento e quando solicitar o SAMU.

Da Redação com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom