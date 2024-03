Sete Lagoas: passageiro de lotação cadeirante aciona PM por elevador de acessibilidade apresentar defeito

Policiais militares foram acionados por um passageiro cadeirante da linha Itapuã da Turi, na noite de segunda-feira (19). O motivo: o elevador de acessibilidade do coletivo não funcionou.

Foto: Prefeitura de Florianópolis / ilustração

Os agentes se deslocaram para a Rua Patativa, no Itapuã. Lá, o usuário do transporte coletivo estava com o motorista da linha; segundo o boletim de ocorrência da PM, o cadeirante apontou que tinha embarcado no ônibus no Terminal Urbano, e iria descer na Avenida Norte-Sul, já no bairro Progresso. Porém, o elevador de acessibilidade não teria funcionado - e de acordo com o usuário, o motorista seguiu a viagem mesmo assim.

O motorista da linha relatou que ao detectar o problema, foi acionado um técnico que se deslocaria até o local para resolver o problema do elevador, mas o passageiro impediu o trabalho porque queria a presença policial para registrar a ocorrência.

No relato dos militares, foi percebido o defeito no elevador do coletivo.

Turi responde

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou a gerência da Turi, que confirmou o defeito na parte elétrica mas apontou que o ônibus está dentro das normativas do Inmetro e já foi vistoriado e aprovado para circulação, além de ter manutenção em dia. "Foi uma fatalidade", conta.

A empresa de transporte coletivo ainda apontou que este coletivo tem quatro meses de uso e que pertence a uma nova frota de lotações circulantes na cidade. "Temos elevadores em 100% da nossa frota e os ônibus são vistoriados diariamente", completa.

Filipe Felizardo