Outono chega em Sete Lagoas com chuva e temperatura de 32°C

O outono chegou em Sete Lagoas nesta quinta-feira (21) com a promessa de um dia quente e úmido, com pancadas de chuva durante todo o dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima será de 20°C e a máxima poderá chegar a 32°C, com 55% de chance de precipitação.

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

A manhã será marcada por muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. A tarde terá o mesmo panorama, com a possibilidade de trovoadas. Já a noite será de muitas nuvens com pancadas de chuva também isoladas.

Alerta de chuvas intensas:

O INMET e a Defesa Civil emitiram um alerta de chuvas intensas para Sete Lagoas e região. O aviso, que começou às 9h39min de quarta-feira (20) e vai até às 23h59min desta quinta-feira (21), indica risco de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

Em caso de rajadas de vento, a Defesa Civil orienta que a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outras medidas de precaução incluem desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, manter-se informado sobre as condições climáticas e procurar abrigo em local seguro em caso de início das chuvas.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão à disposição para atender a população em caso de necessidade. Os telefones de contato são 199 e 193, respectivamente.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo e siga as orientações das autoridades.

Da redação