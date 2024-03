Lagoa Santa sedia 1ª etapa da Copa Brasil de Canoagem Velocidade: veja a programação completa

A cidade de Lagoa Santa, será palco da I Etapa da Copa Brasil de Canoagem Velocidade entre os dias 22 e 24 de março. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), reunirá 135 atletas de nove estados do país, representando 22 associações em 101 provas.

Foto: Divulgação/ CBCa

O evento marca a abertura do calendário nacional da modalidade e será fundamental para a definição do Ranking da Canoagem Velocidade. Os pontos somados nas duas etapas da Copa Brasil, juntamente com o Campeonato Brasileiro de 2023, determinarão os melhores atletas do país.

As provas serão disputadas nas categorias Menor, Cadete, Junior, Sênior e Master, nas embarcações K1/C1/K2/C2 (masculino e feminino). A categoria Infantil também terá participação, com as embarcações Mini K1/Mini C1 (masculino e feminino). As distâncias das provas serão de 1000, 500 e 200 metros.

Em busca do sonho olímpico

O evento em Lagoa Santa será crucial para a definição dos atletas que representarão o Brasil no Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade e Seletiva Continental para os Jogos Olímpicos Paris 2024, a ser realizado em Sarasota, nos Estados Unidos. O Brasil busca conquistar até duas cotas olímpicas na competição.

O país já tem uma vaga garantida no C1 Masculino 1000 metros, conquistada por Isaquias Queiroz no Mundial de 2023. O Pan-americano oferecerá outras duas cotas por categoria nas provas K1M1000m, K2M500m, C1M1000m (vaga já conquistada pelo Brasil), C2M500m, K1W500m, K2W500m, C1W200m e C2W500m.

Da redação, com informações da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa)