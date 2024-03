Feconex 2024: ACI e CDL concluem renovações de estandes antes da abertura ao público geral

As equipes da Associação Comercial e Industrial (ACI) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) trabalham em ritmo acelerado para finalizar as renovações de contratos dos expositores da Feira da Conexão (Feconex) 2023 que já garantiram espaço na edição deste ano. A Feconex 2024 foi lançada, nessa quarta-feira (20), e assim como no ano anterior, mais de 60% de quem adquiriu estande em 2023 vai expor novamente. Junto com o Grupo Uai, as entidades são as realizadoras.

Foto: Divulgação/ Ascom - Feconex

Alguns indicadores podem apontar os motivos para os empreendedores confirmarem mais uma participação, mas as novas conexões e a visibilidade que a Feira oferece estão entre os quesitos de destaque. São aproximadamente 20 mil visitantes nos quatro dias de evento, além de duas centenas de outros estandes para troca de experiências e novas possibilidades.

Na ACI, a Feconex é uma das prioridades para a nova presidente, Valéria Reis. “Estamos empenhados em fazer uma grande participação este ano. Por isso, oferecemos benefícios especiais para nossos associados que renovarem os contratos”, conta. A entidade já enumera mais de 20 empresas que estão em lista de espera para quando abrirem as vendas em geral.

Uma alta taxa de renovação também é registrada na CDL. A gerente executiva, Vanessa Miranda, revela que as equipes comerciais trabalham em alta velocidade. "A procura é grande e nosso time, mais uma vez, faz um grande trabalho para acomodar nossos associados com as melhores condições na maior feira de negócios da região".

Expositores já confirmados e os que aguardam liberação das vendas estão ansiosos após o lançamento da edição 2024. A presença do Sindicato Rural é uma das atrações este ano em que o evento vai oferecer um espaço exclusivo ao agronegócio, a Praça do Agro.

Mais uma vez o Sicoob Credisete apresenta a Feconex 2024 como patrocinador máster. Os ótimos resultados conquistados pela Cooperativa e o sucesso da Feconex em 2023 foram fundamentais para a renovação da parceria. O Sicoob Credisete está há mais de 35 anos em Sete Lagoas e região e conta com mais de 20 mil associados.

Com Feconex - ASCOM