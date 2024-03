Sete Lagoas: sexta-feira (22) com sol, nuvens e chuvas rápidas

O dia em Sete Lagoas será marcado por uma mistura de sol, nuvens e chuvas rápidas, segundo a previsão do tempo. A temperatura mínima será de 21°C, com tendência de ligeiro declínio, enquanto a máxima chegará a 30°C, com tendência estável.

A umidade relativa do ar terá um máximo de 90% e um mínimo de 60%. Os ventos predominantes serão do nordeste a uma velocidade de 8km/h.

Pela manhã, prevê-se muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com ventos fracos soprando predominantemente do nordeste ao norte. Durante a tarde e a noite, as condições permanecerão semelhantes, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e ventos fracos variando predominantemente do sudeste ao norte.

